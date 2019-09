Kosovo, Berisha: «Questo gruppo rappresenta il mio sangue, un piacere tornare in campo» – Foto

Le belle parole di Valon Berisha per la sua nazionale

Assist e doppietta che sanno di liberazione. Valon Berisha ha vissuto un anno buio nella Capitale dopo essere stato la stella di Salisburgo. Questo può essere per lui l’anno della rinascita e il tutto potrebbe iniziare proprio da queste due belle prestazioni in Nazionale. Ecco il post che il biancoceleste ha pubblicato su Instagram: «Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo, che rappresenta il mio sangue, la mia nazione, la mia famiglia che resta unita attraversando alti e bassi! Ci siamo rialzati dalla guerra, più forti della paura. Temi solo Dio e tutto diventerà possibile. Dopo 7 mesi fermo per infortunio è un piacere anche solo tornare sul campo godendomi ciò che amo fare, mi sento benedetto. Non è il risultato che avremmo voluto, ma continueremo a lottare e a migliorare. I nostri tifosi sono i migliori del mondo, grazie».