Calciomercato Lazio, Kokorin: «Sono arrivati interessamenti dall’Italia»

L’attaccante della Dinamo Mosca, in precedenza avvicinato alla Lazio, ha confermato l’interesse di un club italiano

Aleksandr Kokorin è un attaccante interessante e farebbe al caso della Lazio per affiancare Immobile. Le voci di mercato lo avevano visto vicino a vestire la maglia biancazzurra.

Oggi ai microfoni di Sport 24, il russo ha dichiarato: «In questo momento sto riflettendo ed ascoltando. In confidenza posso dire che ci sono state società che hanno parlato con il mio entourage. Le offerte non mancano. Dalla Spagna all’Inghilterra fino all’Italia si sono fatti avanti per me. Sogno di vestire la maglia di Inter o Milan, oppure di competere con loro».