Kike Salas Lazio, il difensore nel mirino di Fabiani: le ultime

Kike Salas Lazio, il difensore del Siviglia in crescita come possibile rinforzo per la difesa biancoceleste: le ultime

Il calciomercato Lazio sembrava avere quasi chiuso per il difensore del Verona Daniele Ghilardi, ma le richieste del presidente Setti sono troppo elevate. Per questo motivo, come riportato da Il Messaggero, i biancocelesti stanno guardando altrove per il nuovo difensore.

Infatti, nella giornata di ieri degli emissari del club sono volati in Spagna per intavolare le trattative per il difensore classe 2002 Kike Salas di proprietà del Siviglia.