Khellas: «Importante trasmettere la passione per il calcio alle nuove generazioni». Ecco cosa ha detto la giocatrice della Lazio Women

Intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel il difensore di Lazio Women, Armelle Khellas, per parlare dell’iniziativa ‘la Lazio nelle scuole’. Le sue parole:

PAROLE– «È stata una bella giornata insieme ai bambini. Per me era importante trasmettere la passione alle nuove generazioni che rappresentano il futuro del calcio femminile e non solo. La presenza a questo evento di un calciatore e di una calciatrice, seduti vicini, è sicuramente importante perché lancia un segnale di uguaglianza a tutto l’universo calcistico. È bello vedere tanta passione negli occhi dei ragazzi, è bello poter trasmettere tutto ciò»