Kepa Lazio, sirene dalla Spagna: per il portiere si inserisce una big

Calciomercato Lazio: i biancocelesti seguono con attenzione Kepa, ma sul portiere si sarebbe fiondato anche il Barcellona

Kepa Arrizabalaga è il portiere preferito di Maurizio Sarri per rinforzare i pali della Lazio in vista della prossima stagione. Il tecnico biancoceleste ha già allenato lo spagnolo ai tempi del Chelsea e vorrebbe ora portarlo nella Capitale.

Sull’estremo difensore però, come riportato da Fichajes.net, si sarebbe fiondata anche una big della Liga: trattasi del Barcellona che in estate potrebbe lasciar partire Ter Stegen e avrebbe individuato in Kepa il perfetto erede del tedesco.