Kepa Lazio, Sarri spinge ma Tare vuole il rinnovo di Strakosha: le ultime

Mercato Lazio, primi attriti tra Sarri e Tare per il portiere del futuro: tra Strakosha e Kepa il compromesso può essere Sergio Rico

Clima non serenissimo in casa Lazio per quanto riguarda il portiere del futuro. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, tra Sarri e Tare ci sarebbero notevoli divergenze sul profilo che dovrà proteggere i pali della porta biancoceleste nella prossima annata.

Sarri infatti spinge per Kepa, vero e proprio pupillo del tecnico dai tempi del Chelsea, mentre Tare sta cercando fino all’ultimo di convincere Strakosha a rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Da parte dell’albanese ci sarebbero anche delle aperture in tal senso ma solo con la garanzia della titolarità. Il Comandante non è convinto, pur avendolo preferito a Reina nel corso della stagione preferisce un altro tipo di profilo. Il portiere del Chelsea però ha costi d’ingaggio esorbitanti (oltre 7 milioni di euro) e potrebbe dunque arrivare solo in prestito con metà ingaggio pagato dagli inglesi.

Per questo vengono vagliate anche soluzioni di compromesso: Sergio Rico del PSG, in prestito al Maiorca, rappresenterebbe la soluzione migliore anche per i costi (viene valutato 4 milioni di euro). Resiste la candidatura di Carnesecchi, considerato dagli addetti ai lavori il nuovo Buffon ma sul quale si scatenerà un’asta in estate. Depennato infine Gollini: Sarri lo ha bocciato.