Kent Lazio, clamoroso: altri tre club rifiutati per restare in Turchia da riserva!

Kent Lazio, clamorose le ultime ore di mercato dell’esterno inglese, che ha rifiutato anche altri tre club: la rivelazione

Come spiegato dal Corriere dello Sport, Ryan Kent non ha detto di no solamente alla Lazio in questo gennaio di calciomercato. L’inglese è infatti uno abituato ai rifiuti, come hanno potuto notare anche altri tre club.

Ci ha provato l’Al-Ettifaq del suo mentore Steven Gerrard, che si è visto “tradito” dal suo pupillo. Poi i no al ritorno in Premier con Cardiff City e Hull City che si sono dovuti arrendere davanti alla volontà del giocatore, rimasto poi a fare panchina in Turchia.