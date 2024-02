Kent Lazio, nuovo retroscena: voleva cambiare club ma… Cos’è successo

Kent-Lazio, il giornalista rilascia nuovi retroscena riguardo la trattativa sfumata tra il calciatore e il club biancoceleste

Uno dei nomi su cui stava lavorando la Lazio per la sessione invernale di calciomercato era Kent, il quale era stato individuato come rinforzo ideale per lo scacchiere di Sarri. La trattativa in extremis però è saltata con il calciatore che non approderà quindi a Roma.

A far chiarezza sulla vicenda è Pedullà, il quale spiega che la trattativa è saltata per problemi economici con Kent che era pronto a trasferirsi alla Lazio, visto che il suo ciclo in Turchia lo considerava concluso. Il cronista aggiunge che sia Lazio che Fenerbahce con il suo agente rimasto in Turchia per concludere le questioni burocratiche.