Kent Lazio, nuovo colpo per Sarri: ecco chi è l’inglese

Kent Lazio, il nuovo colpo per l’attacco di mister Maurizio Sarri: ecco chi è il giocatore inglese, acquisto dei biancocelesti

La Lazio è pronta a mettere a segno il colpo Ryan Kent, rinforzo per l’attacco tanto invocato da diverse settimane. Ma chi è il giocatore inglese in arrivo dal Fenerbahce?

Scuola Liverpool, dopo una serie di prestiti al Coventry e al Barnsley, è passato per il Friburgo e il Bristol City, prima di esplodere con i Rangers di Glasgow. In estate il passaggio a zero in Turchia, dove però ha trovato meno spazio col passare delle partite. Parliamo di un giocatore di 27 anni forte col piede destro e capace di giocare su entrambe le fasce. Cosa non da poco viste le difficoltà riscontrate dai biancocelesti sottoporta.