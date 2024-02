Kent denuncia il Fenerbahce! Dalla Turchia: l’ex obiettivo Lazio va dalla Fifa

Kent, l’ex giocatore dei Rangers va allo scontro con il club turco alla luce anche del suo mancato approdo alla Lazio

Doveva essere un rinforzo dello scacchiere di Sarri per la Lazio, ma in extremis tutto è sfumato e per lui non è finita qui. Secondo quanto viene riportato dall’emittente fotoMAC l’ex giocatore dei Rangers sta avendo problemi con il Fenerbahce, visto che è stato escluso dal club durante l’ultima contro l’Antalyaspor ricordando che il calciatore non scende in campo da Ottobre

Per questo, si sarebbe rivolto alla FIFA denunciando la società: l’accusa è quella del mancato pagamento degli ultimi stipendi del calciatore