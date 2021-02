Keita: «Voglio segnare contro la Lazio. Entro sempre per vincere»

Keita, attaccante della Sampdoria, pensa al match di domenica. Le sue parole e i suoi obiettivi verso la sfida contro la Lazio

Sulle pagine de Il Secolo XIX, Keita ha parlato del match di domenica tra la sua ex, la Lazio, e la Sampdoria.

LAZIO – «Io voglio segnare sempre ogni partita a prescindere dall’avversario. Il fatto di sfidare un club dove sono stato bene non cambia il mio impegno: entro sempre in campo per vincere e sperando di segnare. L’avete visto contro l’Inter, lo vedrete con la Lazio».