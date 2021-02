Keita: «Il record di 16 gol con la Lazio? Io voglio arrivare in doppia cifra…»

Le parole di Keita Balde al Secolo XIX sul campionato della Sampdoria e i suoi obiettivi personali, con un occhio al match contro la Lazio

5 gol in campionato e impatto positivo nella Sampdoria di Ranieri per Keita Balde, che sabato affronterà la Lazio da ex. Queste le sue parole sulle sfida riportate da Il Secolo XIX: «Gol alla Lazio da ex proprio come contro l’Inter? Voglio segnare sempre, a prescindere dall’avversario».

Poi sul record di gol in Serie A coi biancocelesti: «Uno dei miei obiettivi personali è arrivare in doppia cifra, ci sono già riuscito ai tempi della Lazio, quindi posso rifarlo».