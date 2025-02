Keita Balde Monza, ora è ufficiale: l’ex Lazio raggiunge Nesta in Brianza – il comunicato

Keita Balde Monza, ora è ufficiale: l’ex attaccante della Lazio raggiunge Alessandro Nesta in Brianza: ecco il comunicato dei biancorossi

Dopo i rumors degli ultimi giorni ora è ufficiale: l’ex Lazio Keita Balde ha firmato con il Monza e raggiunge un’altra vecchia conoscenza dei biancocelesti come Nesta. Di seguito il comunicato del club brianzolo.

COMUNICATO – «Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025.

Benvenuto Keita Balde!

• Keita Balde vanta 185 presenze in Serie A, 12 presenze in Champions League e 14 in Europa League.

• In Serie A ha segnato 41 gol: tra i calciatori africani, soltanto George Weah (46) e Victor Osimhen (65) hanno realizzato più reti nella massima serie italiana.

• Ha collezionato anche 40 presenze e 6 gol con la Nazionale del Senegal, con cui ha vinto la Coppa d’Africa 2021 e ha partecipato al Mondiale 2018».