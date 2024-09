Keita Balde Lazio: «Speravo di TORNARE, ci sono stato molto VICINO: qui mi sento a CASA»

Keita Balde Lazio, le parole dell’ex attaccante biancoceleste: «Quest’estate sono stato vicino al ritorno, in questi anni è mancata una cosa»

Keita Baldé ha parlato ai microfoni di Radio Laziale: di seguito le parole dell’ex attaccante della Lazio.

RITORNO ALLA LAZIO – «Quest’anno è stato l’anno in cui sono stato più vicino al ritorno alla Lazio, ma alla fine conosciamo il calcio e non si è riusciti, mi avrebbe fatto molto piacere ma non chiudo mai questa porta perché è la squadra del mio cuore»

CONTINUITA’ – «Mi è mancata continuità in una squadra fissa come alla Lazio, sono andato a Monaco e poi dopo un anno sono andato all’Inter. Non ho avuto modo di avere continuità. Qualche infortunio nei momenti sbagliati soprattutto all’Inter mi hanno fermato»

AMBIENTE – «L’ambiente familiare alla Lazio non l’ho più trovato da nessuna parte. Per il tipo di carattere che ho mi servono dei posti come la Lazio per rendere al meglio. Pentito di essere andato via da Roma? Dispiaciuto. Ho sempre seguito la Lazio è un qualcosa che hai dentro».

PRIMAVERA – «Io esco dalla Primavera della Lazio ed il mio coinvolgimento nella Lazio va oltre a tutto. Ho vinto lo Scudetto con la Primavera e poi sono andato nella Prima Squadra. Ho un senso di appartenenza con la Lazio. C’è dispiacere per averla lasciata».

TORNARE ALL’OLIMPICO E I NUOVI – «Non ho avuto tempo di tornare a Roma, io abito a Milano. Ora c’è anche mio fratello alla Lazio, appena riesco voglio tornare allo Stadio Olimpico. La Lazio attuale? Ho visto le partite contro l’Udinese e contro il Milan, la seguo sempre. Punto molto su Tchaouna e Dia»

LOTITO – «C’è stata un’altra squadra di Serie A che mi voleva quest’anno, ma avevo messo tutte le mie forze per tornare alla Lazio ma se non si fosse concretizzata volevo solo andare fuori dall’Italia. Lotito? L’ho sentito per dirgli che volevo tornare, sono come un figlio per lui»