Kamenovic, giallo risolto: tesseramento il prossimo gennaio

Kamenovic verrà tesserato a gennaio: incontro risolutivo tra Tare e l’agente del giocatore, Kezman, da sempre in ottimi rapporti

Il giallo legato a Kamenovic è finalmente risolto. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola infatti, il difensore verrà tesserato a gennaio. Risolutivo in questo senso è stato un chiarimento tra Kezman, agente del giocatore (e di Marusic e Milinkovic tra gli altri) e il DS della Lazio Igli Tare, da sempre in ottimi rapporti

La speranza Kostic, poi sfumata in favore dell’italiano Zaccagni, ha fatto vivere un’estate particolare a Kamenovic. Non particolarmente apprezzato da Sarri, che lo ha provato più da centrale che da terzino in ritiro, e con la spada di Damocle del tesseramento in quanto extracomunitario, il giovane serbo avrà ora quattro mesi di tempo per far cambiare opinione al tecnico. Kamenovic sogna una seconda parte di stagione da protagonista.