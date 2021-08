Kamenovic non convince Sarri: il serbo potrebbe partire

Dimitrije Kamenovic non ha convinto pienamente Maurizio Sarri nelle ultime settimane: potrebbe partire a determinate condizioni

Continua a lavorare la Lazio per prepararsi alla prossima stagione. La squadra si è allenata nel ritiro di Auronzo di Cadore ed oggi ripartirà alla volta di Marienfeld per la seconda parte del ritiro. Molti volti nuovi si sono visti in queste settimane e tra questi c’è anche Dimitrije Kamenovic.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giovane serbo non avrebbe affatto convinto Maurizio Sarri e, pertanto, la società potrebbe lasciarlo partire ad una condizione. Infatti, occupando l’ultimo slot da extra-comunitario, il giocatore potrebbe lasciare la casella a Filip Kostic, nel caso in cui si sbloccasse la trattativa con l’Eintracht Francoforte. Nelle prossime settimane si attendono novità.