Kamenovic sempre più separato in casa: il suo futuro

Kamenovic è sempre più fuori dai piani della Lazio. La sua cessione a gennaio è un qualcosa di davvero inevitabile?

Era tra i convocati nel match di domenica contro lo Spezia, ma anche questa volta non si è visto in campo, nemmeno a risultato acquisito. Kamenovic è ormai sempre più a margini del progetto Lazio.

Il terzino, come sottolineato dal Corriere dello Sport, non è stato nemmeno inserito nella lista Uefa per concedergli magari qualche scampolo di partita in Europa League. Insomma, la cessione in prestito a gennaio appare a dir poco inevitabile.