Kamenovic, tutto pronto per lo sbarco a Roma: le date

Kamenovic sarà il primo acquisto della Lazio in questa sessione di calciomercato: ecco le ultime sulla trattativa

Kamemovic sarà il primo acquisto della Lazio in questa sessione di calciomercato. L’affare è ormai cosa fatta da tempo e si aspetta solo il suo arrivo a Roma.

Come riportato il Corriere dello Sport, l’esterno oggi disputerà con la sua Serbia U21 un’amichevole contro il Brasile Olimpico del suo prossimo compagno di reparto Luiz Felipe. Il suo sbarco nella Capitale, in compagna del suo agente Kezman, è previsto per mercoledì. Giovedì dovrebbe invece essere la volta delle visite mediche di rito e la firma sul contratto.