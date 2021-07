Kamenovic non parte per Auronzo: il serbo si allena a Formello

Dimitrije Kamenovic non è partito col resto della squadra per il ritiro di Auronzo e continua ad allenarsi al Centro Sportivo di Formello

La Lazio è partita per il ritiro di Auronzo di Cadore e rimarrà sotto le Tre Cime di Lavaredo fino al 28 luglio. Tuttavia, non tutto il gruppo è partito da Roma per allenarsi in montagna agli ordini di Mister Sarri: tra i giocatori rimasti a Roma c’è anche il nuovo acquisto Dimitrije Kamenovic.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il serbo è rimasto ad allenarsi al Centro Sportivo di Formello perché il suo cartellino non può ancora essere tesserato a causa dell’indice di liquidità. Prima di dover formalizzare i nuovi acquisti, dunque, il club biancoceleste dovrà prima mettere a segno una cessione. Per questo, anche Hysaj, nonostante sia con il resto della squadra ad Auronzo, anche non è stato formalizzato per lo stesso motivo, ma è stato convocato in quanto arrivato alla Lazio da svincolato.