Kamada Lazio, addio a fine stagione? Il club intanto si aspetta una cosa da lui. Il patto

Kamada Lazio, addio a fine stagione per il centrocampista giapponese? Il club si aspetta una cosa da lui: c’è quel patto

Accolto come un colpo top per il centrocampo, Kamada non è mai riuscito fin qui a prendersi sulle spalle una Lazio che ha dovuto fare a meno di lui spesso. Oggetto misterioso, il giapponese potrebbe partire a fine stagione, quando scadrà il suo contratto.

Prima del possibile addio, però, il giocatore dovrà dare tutto in campo per la causa biancoceleste. Da lui, come da Felipe Anderson, Sarri e il club si aspettano il massimo dell’impegno, come spiega il Corriere dello Sport.