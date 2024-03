Kamada Lazio, cambia il futuro del giapponese? Confronto a Formello con Tudor: cosa è successo

Kamada-Lazio, svolta a sorpresa nel futuro del trequartista giapponese? Spunta il dialogo con Tudor a Formello

Come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe a sorpresa cambiare il destino di Daichi Kamada nel prossimo calciomercato Lazio. Il giapponese ex Eintracht Francoforte, praticamente una sorta di corpo estraneo con Sarri, ha avuto un confronto con Tudor a Formello.

Il tecnico croato conta di valorizzarlo nel nuovo modulo per farlo tornare a splendere come in Germania. Se arriveranno segnali concreti nei prossimi 2 mesi Kamada potrebbe anche decidere di utilizzare l’opzione unilaterale presente nel proprio contratto e rinnovare per i prossimi 2 anni.