Kamada Lazio, da scartare l’addio a gennaio del centrocampista giapponese: per il suo futuro c’è un’altra possibilità

Come spiega il Corriere dello Sport, sarebbe del tutto da scartare l’ipotesi di un addio a gennaio di Kamada, che volesse cambiare aria dovrebbe aspettare l’arrivo dell’estate.

La Lazio gli fa percepire attualmente già 3 milioni più bonus e non sembrano, ad oggi, esserci club disposti a pagare di più per averlo. Quello che è certo è che il giapponese deve iniziare ad essere più incisivo anche per riguadagnarsi un minimo di credibilità, come dimostra anche l’esclusione dai convocati per la Coppa d’Asia.