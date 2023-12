Kamada in Coppa d’Asia? Ciao Lazio, tutte le partite che salterebbe. Elenco lunghissimo

Kamada in Coppa d’Asia? Ciao Lazio, tutte le partite che salterebbe il centrocampista se convocato dal Giappone. Elenco lunghissimo

Si avvicina la Coppa D’Asia e quindi il periodo in cui, verosimilmente, Daichi Kamada sarà convocato dal Giappone e dovrà saltare numeroso partite della Lazio. Le convocazioni del ct Moriyasu saranno diramate il 1 gennaio 2024. Kamada non è stato preso in considerazione per l’amichevole con la Thailandia, ma potrebbe essere chiamato per quella contro la Giordania in programma il 9 (è tra i preconvocati), proprio alla vigilia della Coppa d’Asia. La competizione parte il 12 gennaio, mentre la finale sarà il 10 febbraio. Il Giappone di Kamada è inserito nel gruppo D insieme a Indonesia, Iraq e Vietnam e giocherà il 15, il 21 e il 27 gennaio.

SERIE A

Udinese – Lazio 7 gennaio ore 15

Lazio – Lecce 14 gennaio ore 12:30

Lazio – Napoli 28 gennaio ore 18

Atalanta – Lazio 4 febbraio ore 18

Cagliari – Lazio 10 febbbraio ore 15

COPPA ITALIA

Lazio – Roma/Cremonese, data da definire 10 o 11 gennaio 2024

SUPERCOPPA ITALIANA

Inter – Lazio, 19 gennaio

Eventuale finale 22 gennaio