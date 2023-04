Juventus in Serie B: qualcuno dai palazzi romani della FIGC si auspica la retrocessione. Le ultime indiscrezioni sull’inchiesta Prisma

Tuttosport assicura: nei palazzi romani della FIGC c’è qualcuno che auspica una retrocessione della Juventus in Serie B per l’Inchiesta Prisma.

Si tratta della frangia più bellicosa che c’è in Federazione, ma anche l’altra non è tanto meglio. Si parla infatti di una parte che spera che la vicenda plusvalenze, anche per non condizionare altri club, assuma sempre più un ruolo marginale, ma vuole massimo rigore sul filone stipendi che, guarda caso, riguarda solo i bianconeri.