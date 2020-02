Juventus, Sarri: «Lazio Inter? Stasera guarderò il derby tra Empoli e Pisa»

Juventus, le parole del mister bianconero sul match di stasera tra Lazio e Inter fondamentale per lo scudetto durante la conferenza stampa

Che sia scaramanzia o semplice disinteresse ma Maurizio Sarri stasera non guarderà il match fra Lazio e Inter dalla grande importanza in chiave scudetto. Il mister bianconero è intervenuto in conferenza stampa dopo il 2-0 rifilato al Brescia nel pomeriggio dello Stadium e ha spiegato il motivo per cui non vedrà la sfida dell’Olimpico. «Non la guarderò, stasera c’è un imperdibile Empoli – Pisa» ha risposto così il tecnico toscano.