Juventus Inter, Tavecchio: «Impossibile fare marketing con le porte chiuse»

Per commentare la tensione tra Inter e Lega Serie A sul recupero contro la Juventus, è intervenuto a TMW l’ex presidente della FIGC Tavecchio

La questione recuperi sembrava aver convinto tutte le squadre coinvolte, ma la questione riguardo al recupero di Juventus-Inter rischia di far saltare il banco.

Per commentare la vicenda, compresi i motivi del rinvio della gara, è intervenuto a TMW l’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio: «Trasmettere Juventus-Inter a porte chiuse sarebbe stato un dramma per il sistema calcio. Dove vogliamo arrivare con questo paese? Se lei pensa di fare marketing con una mossa del genere si accomodi, ma è un suicidio. Le parole di Zhang? Non posso commentare le uscite di altri presidenti, dico solo che non c’entrano né Juventus né Inter, come fai a vendere i diritti televisivi così?».

Matteo Pesce