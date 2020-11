Juventus, il probabile 11 bianconero: due big dalla panchina

Ecco le probabili scelte di Andrea Pirlo per la sfida contro la Lazio.

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è orientato a schierare una formazione abbottonata contro la Lazio. Dovrebbero infatti partire dalla panchina sia Paulo Dybala che Dejan Kulusevski. L’allenatore della Vecchia Signore dovrebbe puntare sul 3-4-1-2: in porta ci sarà Szczesny che vincerà il ballottaggio con Buffon, mentre in difesa ci sarà spazio per Danilo, Bonucci e Demiral, date le scelte obbligate causa infortunio last minute di Giorgio Chiellini. A centrocampo ci saranno Cuadrado, Arthur, Rabiot e Chiesa, che ha vinto il duello con Kulusevski. L’americano McKennie è favorito per sostituire Ramsey sulla trequarti. In attacco giocheranno Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata dal 1′.