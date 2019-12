Juventus, conferenza stampa Sarri: «Lazio squadra forte può lottare per il vertice»

Juventus, le parole del tecnico dei bianconeri Sarri nella consueta conferenza stampa della vigilia del match contro la Lazio

Poco più di 24 ore e Lazio e Juventus si sfideranno sul prato dell’Olimpico. Il tecnico Maurizo Sarri è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole.

«La Lazio è una squadra forte, con grande qualità, la migliore in Italia e fra le migliori in Europa per filtranti negli ultimi 25 metri. Vanno tenuti lontano dalla nostra area, perché sono estremamente pericolosi. Domani mi aspetto un approccio forte da parte della Lazio, un impatto di grande livello di determinazione. Dovremo reggerlo, venire fuori e prendere in mano la gara. La media punti dei biancocelesti lascia pensare che si possa inserire nella lotta al vertice».