Juventus, Bonucci: «Puniti dagli episodi arbitrali» VIDEO

Juventus, le parole di Bonucci al termine della gara vinta dalla Lazio per 3-1 ai microfoni di Dazn

Sconfitta bruciante per la Juventus che perde in casa della Lazio per 3-1. Al termine della gara Bonucci è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

«Non ci siamo confrontati perché le cose vanno fatte sbollire, negli episodi siamo stati puniti. Grande primo tempo poi nel secondo gli episodi sia sotto porta che nelle decisioni arbitrali hanno condizionato il risultato. dobbiamo migliorare e ritrovare la voglia di saper soffrire quando serve. I conti si faranno alla fine».