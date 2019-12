Rodrigo Bentancur è stato protagonista di un episodio alquanto discutibile, ma ci sarà contro la Lazio

La Juventus, dopo due giornate a secco, è tornata al successo. All’Allianz Stadium l’Udinese di mister Gotti è stata sconfitta per 3-1 dai piemontesi; le reti bianconere sono arrivate tutte nella prima frazione di gioco. Il gol dei friulani è maturato all’ultimo minuto disponibile, quando i padroni di casa avevano ormai archiviato la pratica.

GIALLO PER L’EX BOCA – Rodrigo Bentancur, fermando un contropiede degli uomini di Gotti, è finito sul taccuino del direttore di gara. Un cartellino giallo che potrebbe avere il sapore di ‘furbata’. Il numero 30, squalificato per la prossima gara con la Sampdoria, non sarà così a rischio per la Supercoppa contro la Lazio in programma il prossimo 22 dicembre.