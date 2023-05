Juve stipendi, il patteggiamento potrebbe anticipare la sentenza a domani

Juve, il club bianconero dopo la sentenza riguardo i dieci punti di penalità vuole evitare altre sanzioni patteggiando

Non c’è pace in casa Juve, la quale dopo la sentenza che l’ha sanzionata di dieci punti di penalità deve far fronte alla questione relativa agli stipendi. Il club bianconero per evitare ulteriori penalità ha ufficialmente pronto un accordo con la Figc

In questo modo la sentenza inizialmente prevista per il 15 Giugno, verrebbe anticipata a domani e i bianconeri rinunceranno agli eventuali ricorsi.