Juve, 3 possibili recuperi verso la Lazio: Pirlo spera di riavere tre giocatori fondamentali nel match contro i biancocelesti

La Juve spera di recuperare tre giocatori importanti verso la Lazio. Come analizza il Corriere della Sera, per il match di sabato potrebbero rientrare Chiellini, Bonucci e Cuadrado. Per Pirlo sarebbero tre recuperi fondamentali.

Restano invece in dubbio Dybala e Arthur, che potrebbero saltare persino la sfida di Champions League contro il Porto.