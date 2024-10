Juve Lazio, Thiago Motta può dargli una chance: le ultime di formazione

Juve Lazio, l’allenatore bianconero, dopo un inizio difficile, può concedergli una chance. Le ultime di formazione

Tanti problemi per Thiago Motta verso Juventus–Lazio, molte assenze che potrebbero portare a scelte alternative di formazione. Secondo quanto riportato da Goal, sarebbe arrivato il momento di vedere Douglas Luiz sulla trequarti alle spalle di Dusan Vlahovic.

All’appello, tra centrocampo e trequarti, mancheranno sicuramente Koopmeiners, Nico Gonzalez, Coincecao e McKennie. Per l’ex Aston Villa potrebbe essere una grande chance, i suoi in Premier sono noti a tutti, sarà compito della squadra di Baroni non sottovalutarlo e arginarlo nel migliore dei modi.