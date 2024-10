Juve Lazio, problema per Fagioli: altra tegola per Thiago Motta

Juve Lazio, un altro bianconero rischia di non esserci nella sfida in programma sabato all’Allianz Stadium

Altri problemi in casa Juventus, alla lunga lista degli indisponibili potrebbe aggiungersi anche Nicolò Fagioli. Il centrocampista sarebbe alle prese con una botta rimediata in Nazionale.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe 2001 non si sta allenando in questi giorni. Una condizione che lo pone obbligatoriamente in dubbio per la sfida in programma sabato 19 ottobre all’Allianz Stadium contro la Lazio.