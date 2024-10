Juve Lazio, Orlando: «La squadra di Baroni mi diverte molto, Juve con tante assenze, ma...»

Le parole dell’ex calciatore Massimo Orlando su Juve Lazio, prossimo impegno in campionato della squadra di Baroni

Massimo Orlando, intervistato da TMW, ha detto la sua su Juve Lazio, prossimo impegno in campionato della squadra di Baroni. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Juve con tante assenze ma una rosa che può sopperire a questo. Arriva una Lazio che ha equilibrio. Serve la migliore Juve se vuole portare a casa punti. La Lazio mi diverte tanto. Credo che sia una partita più decisiva per la Juve. È il momento di provare Douglas Luiz nel suo ruolo dietro le punte, più dietro non è pronto e ha fatto danni. Vedo bene Locatelli e Thuram davanti alla difesa, Yildiz deve giocare e poi vedremo il resto. La squadra è buona, mancano alcuni titolari importanti ma la Juve non può neanche pareggiare e vincere davvero, sennò succede un casino. Anche in emergenza, ci devi provare. La Lazio dietro comunque concede qualcosa, sono quelle partite che anche in difficoltà e vai avanti devi portarla a casa».