Juve Lazio, novità Koopmeiners: potrebbe esserci contro i biancocelesti. La situazione

Juve Lazio, questa la decisione sul centrocampista bianconero Teun Koopmeiners in vista del match contro i biancocelesti al rientro dalla sosta

Come spiegato dal La Gazzetta dello Sport, Teun Koopmeiners potrebbe tornare in campo già contro la Lazio grazie ad una protezione speciale per la costola fratturata. Molto dipenderà dal dolore del giocatore e da come procederà il recupero durante la sosta.

La Juve, però, spera di recuperare il centrocampista ex Atalanta almeno per la panchina in vista del match del 19 ottobre contro i biancocelesti.