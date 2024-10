Juve Lazio, i bianconeri NON si riposano. Il PIANO di Thiago Motta VERSO la prossima sfida% - Lazio News 24

Juve Lazio, i bianconeri NON si riposano. Il PIANO di Thiago Motta VERSO la prossima sfida. Gli ultimi aggiornamenti

Come appreso da Juventusnews24, dopo il pareggio di ieri contro il Cagliari non ci sarà riposo per i bianconeri, che si ritroveranno subito alla Continassa per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato contro la Lazio.

I giocatori di Thiago Motta lavoreranno al JTC fino a giovedì in numero ridotto viste le convocazioni in Nazionale, poi weekend libero.