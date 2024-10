Juve Lazio, Di Canio: «Yildiz? Ha un talento bellissimo. Si esprime istintivamente, ma gli manca ancora questo»

Juve Lazio, le parole dell’ex giocatore sulla sfida e in particolare sul giocatore bianconero

Su Sky Sport, durante il programma Sky Calcio Club. Fabio Caressa e Di Canio hanno parlato di Juve Lazio, soffermandosi poi sul talento bianconero.

CARESSA– Premettiamo che è giovane e non si può pretendere chissà cosa. Ma magari qualcuno alla sua età era già qualcosa di più, si può dire no? Mi sembra che in questo momento incida poco, vedo che rischia poco la giocata. Si tende al compitino e al passaggio indietro, ma se sei Yildiz la giocata devi provarla.

DI CANIO– Il ragazzo non è già fatto al punto da inventarsi una giocata alla Del Piero anche quando non è in giornata. Ha un talento bellissimo, si esprime istintivamente, non ha il ragionamento. Ha la testa bassa e non vede il compagno a 10 metri.