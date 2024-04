Juve, Allegri: «Coppa Italia? Contro la Lazio non sarà facile». Le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa

Massimiliano Allegri, alla viglia di Torino-Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida, e si è soffermato anche sull’appuntamento all’Olimpico con la Lazio valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Queste le parole.

PAROLE– «Stimoli? Il fatto di essere a 30 giorni dalla fine con due obiettivi da raggiungere, ti crea adrenalina, ti fa desiderare le cose. Bisogna cercare di desiderare queste vittorie, ci porteranno alla Champions. Perché l’anno prossimo dovrà essere una stagione meravigliosa, quando giochi in Champions c’è un’altra atmosfera. Poi la Coppa Italia. La Lazio è un’ottima squadra e lì sarà molto complicato ».