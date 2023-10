Juric sulla sfida con la Lazio: «Ecco cosa ci è mancato mercoledì per vincere la partita»

Juric, il tecnico granata rilascia alla vigilia della gara con il Verona alcune dichiarazioni tornando sulla sconfitta con la Lazio

In conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga del suo Torino contro il Verona, Ivan Juric ha parlato di nuovo della sfida in trasferta con la Lazio, rilasciando queste parole

PAROLE – Ci è mancata energia contro la Lazio, avevamo fatto bene fino al gol. Ho notato che contro la Roma avevamo speso tanto. In questi giorni abbiamo fatto poco, diversi giocatori dovevo recuperarli bene. Dobbiamo portare i ragazzi ad essere più competitivi, dobbiamo stimolarli in continuazione, tutti devono essere sul pezzo. C’è da crescere tanto su questo aspetto. Non hanno la mentalità da top, contro la Lazio ho avuto questa sensazione. Dovevamo percepire il momento, dovevamo essere più carichi