Jovic ridimensiona la Fiorentina: «Buon trampolino di lancio per tornare in una big»

Luka Jovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato ad ATV del momento che sta vivendo con la viola e del suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni.

FIORENTINA – «Ho deciso di venire alla Fiorentina anche se avevo offerte da club più grandi. Per non parlare dell’ingaggio. Tutti sanno che ho fatto un sacrificio finanziario per venire qui. Ritengo che venire alla Fiorentina sia un buon trampolino di lancio per tornare alla mia vecchia forma e tornare di nuovo a giocare in un grande club».