Jovetic e Ribery offerti alla Lazio: la risposta di Tare

Jovetic e Ribery sono stati offerti negli ultimi giorni alla Lazio: freddezza sul montenegrino, no assoluto per il francese

Negli ultimi giorni due importanti nomi sono stati proposti al DS della Lazio Igli Tare. Come riportato dal Corriere di Roma infatti, all’attenzione dell’albanese sono stati posti i nomi di Jovetic e Frank Ribery, attualmente svincolati.

Entrambe le proposte non hanno scaldato più di tanto i biancocelesti. Per l’ex Bayern Monaco è arrivato infatti un no perentorio, il fantasista montenegrino potrebbe tornare utile ma solo come piano B ai più quotati (e già citati) Felipe Anderson e Brandt.