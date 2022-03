Lucchese, Minala: «Vorrei rimanere qui, ho parlato con la società....»

Joseph Minala ha ritrovato la giusta continuità alla Lucchese, tanto da decidere già di voler proseguire: ecco le sue parole

Joseph Minala si è ritrovato alla Lucchese. Il giocatore ha riscoperto continuità tra le fila della squadra toscana, tanto da esprimere già il desiderio di rimanere:

«Lucca era la scelta giusta per la mia ripartenza, avevo bisogno di una squadra come la Lucchese. Dopo quello che era successo l’anno scorso mi avrebbe potuto dare buone prospettive e sono molto contento di essere qui. Mi trovo benissimo con i compagni, mi hanno accolto bene è c’è rispetto reciproco. Mi ci è voluto un po’ per inquadrare la categoria ma con l’aiuto dello staff e dei compagni mi sto adattando bene, penso di aver dato un buon contributo e spero di migliorare ancora. Mi piacerebbe rimanere, ho già parlato con la società e anche da parte loro c’è l’intenzione di proseguire insieme. Affronteremo l’argomento in seguito, ma non prima di aver raggiunto tutti gli obiettivi di quest’anno». Ha dichiarato per Gazzettalucchese.it.