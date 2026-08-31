Scatto Lazio, non è finita per Joselu! Nuovo sondaggio per l’esperto centravanti spagnolo

Scatto Lazio, riecco Joselu! I biancocelesti chiedono informazioni, decolla la pista per l’attaccante

Le manovre frenetiche delle ultime ore della sessione estiva di trasferimenti riservano colpi di scena clamorosi e intrecci internazionali di grande spessore per rinforzare le rose dei club della massima serie. Come riportato direttamente dal noto giornalista di Sky Sport DE Florian Plettenberg, la Lazio è tornata a muoversi con decisione per assicurarsi un rinforzo di primissimo piano nel reparto offensivo!

La dirigenza biancoceleste avrebbe infatti chiesto nuovamente informazioni approfondite per Joselu, il centravanti spagnolo già accostato con insistenza alla società capitolina nei giorni scorsi. L’esperto attaccante, reduce dalle prestigiose esperienze vissute in passato e attualmente svincolato sul mercato, rappresenta un’occasione d’oro che la compagine laziale non vuole lasciarsi sfuggire!

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La fitta concorrenza internazionale per l’obiettivo Joselu della Lazio

La strada che conduce all’ex centravanti del Real Madrid non si preannuncia tuttavia priva di ostacoli per gli uomini mercato del club italiano, complice l’interesse concreto manifestato da diverse società estere. Sulle tracce di Joselu ci sarebbero infatti anche l’Union Berlino, l’Eintracht Francoforte e alcuni club spagnoli pronti a fare follie per convincere il giocatore a tornare nella Liga. Nonostante la folta concorrenza internazionale, la Lazio resta vigile e determinata a mantenere vivi i contatti, sfruttando ogni margine utile per anticipare le pretendenti e regalare un innesto di caratura internazionale allo staff tecnico prima del gong finale!

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Le strategie della dirigenza e il futuro del reparto offensivo della Lazio

La ricerca spasmodica di un nuovo centravanti si inserisce all’interno di una strategia più ampia che vede la dirigenza fortemente impegnata a rimodellare l’assetto offensivo della squadra in queste ore caldissime di trattative. Oltre a monitorare attentamente la pista che porta a Joselu, il club biancoceleste sta valutando diverse alternative di alto profilo per garantire alternative valide e un tasso tecnico elevato all’allenatore. I tifosi attendono trepidanti gli sviluppi di questa trattativa lampo: il mercato estivo riserva ancora sorprese e la Lazio vuole piazzare il colpo decisivo per chiudere in bellezza la sessione!