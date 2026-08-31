Calciomercato
Proposta della Lazio a Icardi, parla l’agente: «Corteggiamento serrato! Valutiamo questa opzione»
Proposta della Lazio a Icardi, parla l’agente del giocatore facendo il punto sulla situazione del suo assistito. Le parole
Un vero e proprio colpo ad effetto agita le ultime ore di calciomercato della Lazio. Il club biancoceleste fa sul serio e sta tentando il grande botto per l’attacco, puntando un profilo di livello internazionale attualmente svincolato e pronto a rimettersi in gioco nel campionato italiano.
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L’offerta della Lazio per ingaggiare Icardi
Come rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, la Lazio ha formalizzato una proposta contrattuale fino al 2028 a Mauro Icardi. La dirigenza capitolina intende sfruttare lo status di agente libero dell’attaccante argentino per regalarlo al proprio reparto avanzato e alzare vertiginosamente l’asticella delle ambizioni stagionali.
La conferme dell’agente di Icardi sull’interesse della Lazio
A fare chiarezza sulla trattativa è intervenuto l’avvocato Letterio Pino in diretta a Sky Sport 24, confermando le indiscrezioni. Come ripreso da Gianlucadimarzio.com, il legale ha spalancato le porte al club romano: «Con Mauro stiamo valutando il miglior progetto, un progetto di vita, non economico. Mauro vuole scegliere una bella città e una bella piazza. C’è in atto un corteggiamento serrato da parte della Lazio, è un’opzione su cui stiamo ragionando».
Le prospettive del possibile arrivo di Icardi alla Lazio
L’eventuale fumata bianca per Icardi rappresenterebbe la svolta definitiva per le ambizioni della squadra. Le parole di Pino confermano che la piazza di Roma è una destinazione estremamente gradita all’ex bomber di Inter e PSG, pronto a fare una scelta di vita prima che d’ingaggio.
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