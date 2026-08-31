Cancellieri, non solo il Genoa: anche il Parma spinge per l’esterno offensivo

Cancellieri, non solo il Genoa: nelle ultime ore il Parma sta spingendo per l’esterno offensivo in uscita dalla Lazio

Il futuro dell’attacco biancoceleste entra nella sua fase più calda prima del gong finale delle trattative. Matteo Cancellieri è pronto a salutare la capitale e si trova al centro di un vero e proprio duello di mercato tra due importanti piazze della Serie A.

Ultimissime Lazio LIVE: la nostra intervista a Liverani! Tentativo di Fabiani per Man

Lo scenario d’addio di Cancellieri alla Lazio

Come rivelato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il profilo dell’attaccante figura in cima alla lista dei giocatori in uscita dalla Lazio. L’esterno offensivo cerca uno spazio da titolare per trovare continuità sul terreno di gioco e la dirigenza capitolina sta valutando le offerte giunte per definire la sua cessione nei tempi stabiliti.

L’inserimento del Parma per strappare Cancellieri alla concorrenza

Oltre all’interesse già noto del Genoa, Di Marzio ha confermato su X che anche il Parma sta spingendo con forza per assicurarsi le prestazioni del classe 2002. Il club ducale intende regalare al proprio scacchiere tattico un profilo veloce ed eclettico, capace di fare la differenza lungo tutta la corsia esterna.

Il duello tra Genoa e Parma per l’ingaggio di Cancellieri

La corsa a due per Cancellieri obbligherà le parti a stringere i tempi per chiudere l’operazione. Con il Genoa pronto al rilancio e il Parma determinato nel pressing, la Lazio si appresta a definire la destinazione migliore per consentire al calciatore di proseguire il suo percorso di crescita nel massimo campionato.