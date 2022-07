Jony, fatta per la risoluzione: il giocatore sarebbe già in Spagna

Calciomercato Lazio: la risoluzione del contratto di Jony con i biancocelesti sarebbe ormai vicinissima

Ore 19.00 – Jony si troverebbe già in Spagna! Secondo quanto riportato da La Voz de Asturias, sarebbero già arrivate le firme della rescissione con la Lazio. Il calciatore, infatti, sarebbe giunto nell’hotel che ospita lo Sporting Gijon nel corso del ritiro di Alicante. A partire da domani si metterà a disposizione dell’allenatore, rendendo ufficiale il ritorno.

La Lazio, dopo aver fatto tanti movimenti in entrata, pensa ora alle uscite. Il prossimo a lasciare i biancocelesti potrebbe essere Jony. Secondo quanto riportato da El Comercio, l’esterno sinistro sarebbe vicinissimo alla risoluzione contrattuale con il club capitolino.

Una volta svincolatosi, lo spagnolo sarebbe poi pronto a volare ad Alicante per raggiungere lo Sporting Gijon, squadra in cui ha giocato in prestito nella scorsa stagione.