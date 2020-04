Lazio, Jony e Patric solidali con la Sanità spagnola: le iniziative

Lazio, Jony e Patric seguono l’esempio di Luis Alberto facendo donazioni per gli ospedali della Spagna

Lontani fisicamente, ma col cuore in Spagna. Patric e Jony stanno vivendo la drammaticità dell’emergenza Coronavirus lontani da casa, ma in prima linea nella battaglia solidale per il potenziamento della sanità locale. Come in Italia, i reparti di terapia intensiva sono saturi e sprovvisti di materiale di prima necessità, materiale che i due giocatori della Lazio hanno voluto donare.

L’ex Malaga ha fornito mascherine, gel e mascherine all’ospedale di Cangas del Narce; mentre Patric ha sostenuto in forma privata l’associazione Intendis di Murcia. Come ricorda il Corriere dello Sport, i due giocatori hanno seguito l’esempio di Luis Alberto che ha già donato circa 12 milioni di euro Caritas di San Jose del Valle.