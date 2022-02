Jony Malaga, il club spagnolo pronto al ricorso dopo la sentenza

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Malaga non molla. Nonostante la vittoria della Lazio e di Jony in tribunale, il club spagnolo vuole fare ricorso

Il Malaga non ci sta. Nonostante la vittoria di Jony e della Lazio in tribunale, il club spagnolo vuole riaprire la controversia legata alla cessione del giocatore, risalente ormai al 2019.

Come ricordiamo, il ragazzo si era svincolato sfruttando la clausola presente nel contratto che gli permetteva di trasferirsi in prestito in un club della massima serie, in caso di retrocessione degli spagnoli. Jony è dunque sbarcato a Formello in prestito, per poi rimanerci – di fatto – da svincolato.

Come riporta AS, invece, il Malaga – che pretende il pagamento di 12 milioni – sostiene che la clausola prevedesse, sì, il trasferimento in caso di retrocessione, ma in una squadra di Liga e non estera. La sensazione è quindi che un nuovo capitolo si stia per riaprire…