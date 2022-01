Causa Jony Malaga, la decisione del tribunale: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio e Jony hanno vinto la causa in tribunale contro il Malaga: i biancocelesti non dovranno versare nulla agli spagnoli

Si è finalmente risolta la controversia tra la Lazio, Jony e il Malaga. Come riporta Radio MARCA Málaga infatti, il tribunale ha ribadito quanto già disposto dalla FIFA dando ragione al calciatore e alla società del presidente Lotito.

Nel 2019 Jony si era svincolato dal Malaga sfruttando una clausola presente nel contratto che gli permetteva di trasferirsi in prestito in un club della massima serie in caso di retrocessione degli spagnoli. Jony era dunque sbarcato a Formello prima in prestito e poi ci era rimasto di fatto svincolandosi. A nulla sono valse le richieste dello sceicco di un indennizzo economico comunque inferiore alla clausola da dodici milioni di euro presente nel contratto.

La risoluzione della controversia potrebbe ora favorire la partenza dello stesso Jony che secondo radio mercato è molto vicino allo Sporting Gijon.